Каковы преимущества нового способа оплаты проезда в метро?

С 6 сентября этого года, в рамках пилотного проекта ЗАО "Бакинский метрополитен", на станциях "Ходжасан" и "8 ноября" фиолетовой линии пассажиры, помимо пластиковой карты "BakıKart", впервые можно оплачивать проезд в метро посредством QR-билетов мобильного приложения "BakıKart".

Как сообщил в четверг Day.Az руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, после месяца технических консультаций, проверок, расчета удовлетворенности пассажиров и других вопросов будет начато внедрение этой системы на станциях "Автовокзал", "Мемар Аджами", а затем и на станциях зеленой и красной линий.

"Поскольку телефон всегда при нас, необходимость носить с собой пластиковую карту отпадает", - заявил руководитель пресс-службы.

Отметим, что для оплаты проезда в метро новым способом, нужно перейти в раздел QR и создать проездной QR-билет. При создании QR-билета следует убедится, что на балансе есть как минимум 1 манат, который блокируется в мобильном кошельке за QR-билет и плата за проезд вычитается из заблокированной суммы, а остаточная сумма возвращается в мобильный кошелек. Созданный QR-билет необходимо подвести ближе к камере считывающего устройства турникета.

Какждый QR-код уникален и рассчитан на 1 поездку и должен быть использован в течение 5 минут. Если за это время QR-билет не будет использован, заблокированная сумма будет возвращена на баланс в течение 72 часов.