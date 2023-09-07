Автодорога Исмаиллы-Лагич закрыта

Сегодня утром в Исмаиллинском районе и горных районах прошли ливни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате селевых потоков, сошедших с гор, уровень воды в реках Гирдиман, Гейчай и Джульян, проходящих по территории района, сильно вырос.

По словам председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям Исмаиллинского района Махмуда Сулейманова, в результате селей в районе были повреждены столбы электропередачи и связи, а также провода. По этой причине была прекращена подача электроэнергии в некоторые села, в том числе в центр города.

С утра на территорию были привлечены специальные бригады для устранения последствий. В центре города уже восстановлены электроснабжение и связь, а в селах работы в этом направлении продолжаются.

Кроме того, из-за селей была перекрыта автодорога Исмаиллы-Лагич. Иловые осадки и обломки скал сделали дорогу непроходимой, слой асфальта в некоторых местах был смыт.

В настоящее время сотрудниками дорожного управления проводятся мероприятия по очистке и восстановлению дороги.