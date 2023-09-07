Сахиль Бабаев озвучил основные цели, связанные с деятельностью DOST

Одной из основных целей является охват всей страны услугами центров DOST в течение следующих 2-3 лет.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня этими услугами обеспечивается 50% населения. Количество центров невелико. Наша цель - увеличить количество центров во всех регионах. Уровень удовлетворенности тех, кто пользуется услугами центра, достаточно высок. Сегодня ведется работа над моделью DOST. В ближайшем будущем концепция DOST получит еще большее признание", - сказал министр.

Отметим, что впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проходит международная конференция в сфере социальных услуг "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".