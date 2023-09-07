Когда может начаться переселение в село Сус?

Процесс переселения в село Забух прошел очень успешно. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретились с этими семьями, состоялась очень интересная встреча.

Об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уверен, что проект села Сус будет таким же успешным. Думаю, что переселение туда возможно к началу следующего года. К концу этого года мы увидим тысячи местных жителей в Лачине. Точно так же мы обеспечим два-три процесса переселения в месяц в Забух до конца года", - сказал Мамедов.