В Лачине выделено место для строительства мечети.

Как передает в четверг Day.Az, об этом заявил журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов.

"Проектные работы близятся к завершению, этим занимается местная компания. Надеюсь, что в ближайшее время проектирование будет завершено и начнутся строительные работы. Что касается разрушенного памятника в Лачине, то министерством культуры был представлен проект. Надеюсь, этот процесс также получит положительные отзывы и в ближайшее время будет реализован", - добавил Масим Мамедов.

Отметим, что по соответствующему поручению руководителя Координационного штаба очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проводится в городе Кяльбаджар. Помимо того, что это первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в Восточно-Зангезурском экономическом районе, оно также первое в городе Кяльбаджар.