Баку накроют ливни

В Баку и на Абшеронском полуострове с 9 сентября и до утра 10 сентября ожидаются переменные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых местах полуострова возможны ливни.

10 сентября скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, утром и днем местами с усилением до 30-34 м/с.

Нестабильная погода на территории страны сохранится до 12 сентября, ожидаются переменные, ливневые дожди.

В основном, на ряде территорий Балакян-Шекинского, Губа-Гусарского, Газах-Гянджинского регионов, Нагорного Ширвана, Центрального Арана, Карабахского и Восточно-Зангезурского зон осадки, сопровождающиеся грозами, будут обильными, прогнозируется град.

Северо-восточный ветер временами будет усиливаться до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, 10 сентября скорость ветра местами усилится до 30-33 м/с.

В реках повысится уровень воды, ожидаются кратковременные сели и паводки.