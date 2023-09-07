Тяжелое ДТП в Лачине

- пострадавшие доставлены в Баку на вертолете

7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в результате инцидента 3 сотрудника компании-подрядчика, принадлежащей ЗАО "SOCAR Petroleum", находившиеся в автомобиле марки "Toyota" Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сразу после оказания им первичной медицинской помощи под наблюдением врачей была обеспечена их эвакуация в Баку на медицинском вертолете ГПС.