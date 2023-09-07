https://news.day.az/society/1595914.html Тяжелое ДТП в Лачине - пострадавшие доставлены в Баку на вертолете
Тяжелое ДТП в Лачине - пострадавшие доставлены в Баку на вертолете
7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
Сообщается, что в результате инцидента 3 сотрудника компании-подрядчика, принадлежащей ЗАО "SOCAR Petroleum", находившиеся в автомобиле марки "Toyota" Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Сразу после оказания им первичной медицинской помощи под наблюдением врачей была обеспечена их эвакуация в Баку на медицинском вертолете ГПС.
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