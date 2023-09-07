Дошкольное образовательное учреждение "Шуша" в Игдыре готовится к приему учеников

Дошкольное образовательное учреждение "Шуша", расположенный в центре города Игдыр (Турция), полностью готово к новому учебному году, передает в четверг Day.Az.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, главный редактор газеты "Yeşil İğdır" Джаббар Шыкташ отметил, что уголок с бюстом Ататюрка в образовательном учреждении "Шуша", мемориальная доска с названием и другие необходимые предметы были приобретены при поддержке бизнесмена Мехмета Суркита. За это бизнесмену была выражена благодарность.

Мехмет Сюркит отметил, что для турецкого народа Азербайджан является такой же священной родиной, как и Турция.

"30 лет мы с тоской, с болью в сердце ждали возвращения оккупированных земель. Благодаря поддержке победоносного Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Турецкой Республики и его Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также героической борьбе Азербайджанской армии, 30-летняя тоска закончилась за 44 дня, и Карабах обрел свободу. Лидеры Турции и Азербайджана объявили Шушу культурной столицей. Хоче поблагодарить всех, кто способствовал тому, чтобы в Игдыре открылось дошкольное образовательное учреждение с таким названием", - добавил бизнесмен.

Директор национального образования Игдыра Сарват Ливери отметил, что прием учащихся начнется с 2023/2024 учебного года, поскольку завершен процесс оснащения образовательного учреждения "Шуша" мебелью и другим оборудованием.

Напомним, что предложение о присвоении дошкольному образовательному учреждению названия культурной столицы Азербайджана и тюркского мира - города Шуша было выдвинуто активистом диаспоры, главным редактором газеты "Yeşil İğdır" Джаббаром Шыкташем. Обращение главного редактора в связи с этим к губернатору Игдыра Гусейну Энгину Сарыибрагиму было встречено с одобрением, и принято решение о присвоении учреждению названия "Шуша".

Отметим, что новое дошкольное образовательное учреждение (анаокул) "Шуша", строительство которого завершилось в августе этого года, находится перед лицеем имени Гейдара Алиева в квартале Топчулар.