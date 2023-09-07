Объявлены результаты выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному), проведенных третьего сентября.

Как сообщили Day.Az в четверг в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, лица, участвовавшие в экзамене, могут перейти по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=12 и ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением листа ответов, используя "рабочий номер" (8-значный код) и номер документа, удостоверяющего личность (или FIN-код).

Участники экзамена по азербайджанскому языку (как государственному) могут узнать результаты экзамена здесь.

Участники экзаменов также могут узнать информацию о его результатах (общий балл по каждому предмету), отправив код, указанный в выпускном листе, предназначенном для этого экзамена, на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Для рассмотрения заявок по результатам экзаменов ГЭЦ с 11 сентября организует процесс подачи апелляции онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону). Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет активно на сайте ГЭЦ с 12:00 8 сентября до 17:00 10 сентября. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного периода времени, не смогут подать апелляцию позже.