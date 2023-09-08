В электроснабжении Загаталы и Балакяна перебои

Сильный ветер и ливневые дожди нанесли ряд последствий Загатале, район остался без электричества.

Как сообщает Day.Az, начиная с 6 сентября в Северо-Западном регионе страны царит нестабильная погода. На территории Балакянского, Загатальского, Гахского, Шекинского и Огузского районов периодически наблюдаются сильные ветры, ливни и град. Из-за проливных дождей уровень воды в горных реках региона поднялся.

С вечера минувшего дня на территории Загатальского и Балакянского районов вновь резко ухудшилась погода, дул сильный ветер, на районы обрушился ливень. Сильный ветер и ливни в основном наблюдались на территории Загатальского района. Из-за сильного ветра в административных районах районного центра, предгорных селах и близлежащих к райцентру селах были повалены деревья, загорелась электропроводка. С наступлением ночи почти на 80 процентах территории района произошел сбой в подаче электроэнергии.

В результате проливных дождей уровень воды в реках поднялся, прошли кратковременные сели. Был нанесен серьезный ущерб посевным площадям, огородам и фруктовым деревьям на приусадебных участках.

В настоящее время на территорию командированы представители соответствующих ведомств и организаций, проводятся ремонтно-восстановительные работы, уточняется масштаб нанесенного ущерба.

Отметим, что в результате сильного града, обрушившегося на территорию ряда сел Балаянского района, кровля более 100 домов пришла в негодность. Дома затопило паводковыми водами.