Ливни, сели и ветер

По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 9:00 8 сентября, на территории страны наблюдается нестабильная погода, грозы, ливни.

Как сообщили Day.Az в Службе, в некоторых частях Балакян-Шекинской зоны осадки приняли интенсивный характер. В Баку и на Абшеронском полуострове также утром были кратковременные дожди.

Северо-западный ветер усилился до 25-30 м/с в Загатале и до 18 м/с в Шеки, Геранбое, Нафталане, Тертере. 7 сентября в селе Масех Загатальского района выпал град.

Ливни привели к паводкам в реках Зардабского, Шекинского, Загатальского и Гахского районов.