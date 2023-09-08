В Минздраве Азербайджана состоялась встреча с главным исполнительным директором ICIEC

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) во главе с главным исполнительным директором Уссамой Кайсси, передает Day.Az.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев выразил удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и входящей в группу Исламского банка развития ICIEC.

"Закон Азербайджанской Республики о государственно-частном партнерстве, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым, определяет организационно-правовые и экономические основы осуществления деятельности в сфере государственно-частного партнерства", - отметил Теймур Мусаев.

Министр особо подчеркнул, что в нашей стране созданы благоприятные условия для развития государственно-частного партнерства в области здравоохранения. "В Азербайджане в сфере государственно-частного партнерства ведется важная работа с целью привлечения частных инвестиций в сектор здравоохранения и, как следствие, расширения и повышения качества предоставляемых услуг", - добавил Теймур Мусаев.

Выразив благодарность за теплый прием, Уссама Кайсси подчеркнул, что с января текущего года Азербайджан является членом ICIEC. По его словам, ICIEC поддерживает национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана на период до 2030 года путем достижения устойчивого экономического роста и высокого социального благосостояния. Было также отмечено, что Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов совместно с правительством Азербайджана готова к тесному сотрудничеству с частным сектором для поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры и улучшения доступа к финансированию многих сфер, в том числе здравоохранения.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями, были обсуждены стратегические цели, вытекающие из "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", проекты, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях, и многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес.