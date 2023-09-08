Завтра погода сильно изменится

Обнародован прогноз погоды на 9 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных местах полуострова прогнозируются ливневые дожди, ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 18-23°, днем 23-26° тепла.

Атмосферное давление опустится с 760 мм рт. ст. ло 757 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха -составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются проливные дожди, грозы. В некоторых местах осадки будут обильными, возможен град. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 16-20°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.