Движение на автодороге Исмайыллы-Лахыдж полностью восстановлено

Полностью восстановлено движение на автомобильной дороге Исмайыллы-Лахыдж.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что устранены проблемы, возникшие на части автомобильной дороги Исмайыллы-Лахыдж (на участках 15,8, 17,2 и 18,6 км) из-за селевых потоков, вызванных интенсивными осадками.

"На территорию немедленно были привлечены специальная техника и сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В результате проведения неотложных работ движение автотранспортных средств на указанной дороге полностью восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.