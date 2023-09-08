Установка сейсмостанции в Шуше завершится в ближайшее время

Установка сейсмической станции в Шуше завершится в ближайшее время.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), об этом сказал начальник Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Орхан Татар на состоявшейся 8 сентября встрече в здании Президиума НАНА.

Выступивший на встрече президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил тесное сотрудничество Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА с AFAD, а также подчеркнул, что подписанный между сторонами меморандум о взаимопонимании по системам наблюдения землетрясений выведет связи между структурами на новый уровень.

Было отмечено, что одним из пунктов, отраженных в меморандуме о взаимопонимании, является создание AFAD сейсмической станции в Шуше, и эта работа будет завершена в ближайшее время. Президент НАНА также отметил, что в документе отражены такие элементы, как создание сейсмических станций на освобожденных от оккупации территориях, проведение совместных исследований, обмен опытом и программное обеспечение. Он отметил, что сегодняшняя встреча внесет вклад в достижение поставленных целей.

Говоря о том, что передача технологий, которыми располагает AFAD, Азербайджан является одной из главных целей организации, начальник Управления AFAD Орхан Татар сказал, что установка сейсмической станции в Шуше, являющейся первым шагом в этом направлении, скоро будет завершена.