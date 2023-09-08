Устанавливаются правила использования тепловой энергии

До начала функционирования "Единой информационной системы коммунальных услуг" процедуры, предусмотренные правилами использования тепловой энергии, осуществляются напрямую, по почте или электронной почте.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим Кабинет министров Азербайджанской Республики принял соответствующее постановление.

"На основании постановления будут установлены правила использования тепловой энергии, регламентироваться взаимоотношения, возникающие между энергоснабжающим предприятием и потребителями, и другие связанные с этим вопросы. Правила использования тепловой энергии будут определять выдачу технических условий на подключение потребителей к сети теплоснабжения или получение дополнительной энергии (мощности), установку и эксплуатацию счетчиков, права и обязанности потребителя и энергоснабжающего предприятия, обстоятельства прекращения оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению, а также вопросы расчета за пользование услугами отопления и горячего водоснабжения", - говорится в постановлении Кабмина.