https://news.day.az/society/1596201.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты населения, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, сегодня выплатил пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в госфонде.
Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за сентябрь, в том числе для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, по другим регионам республики.
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