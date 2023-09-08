https://news.day.az/society/1596213.html В каких районах отопительный сезон будет с 1 ноября по 1 мая?
В каких районах отопительный сезон будет с 1 ноября по 1 мая?
Стал известен список горных районов, где подачу тепла предусматривается осуществлять с 1 ноября по 1 мая.
Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в "Правилах использования тепловой энергии", утвержденных Кабинетом министров Азербайджана.
Согласно утвержденным Правилам, в указанные сроки тепло будет подаваться в Дашкясанский, Гядябейский, Хачмазский, Кяльбаджарский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Лачинский, Лерикский, Шамахинский, Сиязанский, Шабранский, Шушинский и Ярдымлинский районы.
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