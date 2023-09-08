Госагентство Азербайджана по охране стратегических объектов получило новые полномочия

Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики наделено новыми полномочиями.

Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в "Правила определения зон согласования и охраны основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева, Южно-Кавказского трубопровода и расширенного Южно-Кавказского трубопровода".

Согласно правилам, постоянно должна учитываться плотность имеющегося населения и строений на расстоянии 201 метра в каждую сторону от центральных осей Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) и расширенного Южно-Кавказского трубопровода.

Если до сих пор планировались какие-либо изменения в этой зоне другими юридическими или физическими лицами, изменения должны были быть предварительно согласованы с министерством энергетики на основании письменного заключения эксплуатирующей организации. Согласно новому решению, такие изменения должны быть предварительно согласованы с министерством энергетики, а также с Государственным агентством по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики на основании письменного заключения эксплуатирующей организации.