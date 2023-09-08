Названо число азербайджанских школьников в новом учебном году

В 2023/2024 учебном году в Азербайджане будет обучаться 1,6 миллиона детей.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве науки и образования.

Было отмечено, что в 2023/2024 учебном году 114 484 ребенка пойдут в детский сад. В то же время 135 000 детей начнут обучение в первом классе, а 80 273 ребенка начнут обучение в подготовительных группах школ.

Напомним, что на начало 2022/2023 учебного года в 4 399 государственных и 32 негосударственных общеобразовательных учреждениях страны обучалось 1,7 млн человек (включая обучающихся в подготовительных группах школ).