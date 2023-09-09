https://news.day.az/society/1596316.html Пожар в Джалилабадском районе
Пожар в Джалилабадском районе
В Джалилабадском районе произошел пожар в частном доме общей площадью 63 кв.м.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, случай зафиксирован в селе Команлы.
Согласно информации, в результате происшествия сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной из комнат одноэтажного трехкомнатного дома на площади 16 кв.м.
Остальная часть строения была защищена от пожара. Огонь был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны.
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