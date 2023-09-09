Разработано методическое пособие по организации дистанционного обучения

Институт образования Азербайджанской Республики разработал методическое пособие "Организация дистанционного обучения педагогического персонала высших и средних специальных учебных заведений".

Как сообщили в субботу Day.Az в институте, основной целью разработки методического пособия является дача рекомендаций педагогическому персоналу, работающему в высших и средних специальных учебных заведениях, по дальнейшему преподаванию их предметов и нового содержания.

Пособие отражает уровень подготовки учителей, то есть их роль в дистанционном обучении, их обязательства, навыки, которыми они должны обладать. Книга также посвящена проектированию предмета во время дистанционного обучения, выявлению индивидуальных потребностей обучающихся, направляет учителей в таких вопросах, как проведение оценки, установление связи с обучающимися и т. д.