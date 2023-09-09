Нестабильная погода установила контроль

По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 10:00 9 сентября, на территории страны наблюдается нестабильная погода, в некоторых местах прошли ливни.

Как сообщили Day.Az в Службе, 8 сентября северо-западный ветер в Геранбое и Нафталане усилился до 18 м/с.

8 сентября около 18:00 в Гейгельском районе выпал град диаметром 8 мм.

9 сентября в результате ливней, в Габалинском, Шекинском, Загатальском, Исмаиллинском районах в некоторых реках прошли сели.