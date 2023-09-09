https://news.day.az/society/1596385.html Нестабильная погода установила контроль - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Нестабильная погода установила контроль - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 10:00 9 сентября, на территории страны наблюдается нестабильная погода, в некоторых местах прошли ливни.
Как сообщили Day.Az в Службе, 8 сентября северо-западный ветер в Геранбое и Нафталане усилился до 18 м/с.
8 сентября около 18:00 в Гейгельском районе выпал град диаметром 8 мм.
9 сентября в результате ливней, в Габалинском, Шекинском, Загатальском, Исмаиллинском районах в некоторых реках прошли сели.
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