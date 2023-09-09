Лето отступает

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Day.Az в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в отдельных местах осадки примут ливневый характер, возможны грозы.

Днем осадки постепенно прекратятся. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 19-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью - 15-19° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 4-8° тепла, днем - 8-13° тепла.