https://news.day.az/society/1596467.html В Шахдаге выпал снег - ФОТО
В Шахдаге выпал снег - ФОТО
По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 15:00 субботы, в Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Огузе, Габале, Загатале, Гахе, Шамахе, Гобустане, Губе продолжались нестабильные погодные условия. В Гусаре, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Кюрдамире, Джафархане, Гаджигабуле, Ярдымлы, Лянкяране были грозы, временами интенсивные ливни.
Как сообщили Day.Az в службе, в Шахдаге на высоте 3500-3700 метров наблюдался снегопад.
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