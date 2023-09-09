В Сумгайыте обнаружена радиация.

Как сообщает местное бюро АПА, источник радиации был обнаружен на территории одного из заводов на Металлургической улице.

На территорию привлечены сотрудники МЧС, Сумгайытского городского управления полиции и Министерства экологии и природных ресурсов. Территория оцеплена.

Отметим, что радиация обнаружена на глубине 4 м на одном из заводов. Рабочие и лица, проживающие в окрестностях завода, эвакуированы.