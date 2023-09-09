https://news.day.az/society/1596494.html В Сумгайыте обнаружена радиация
В Сумгайыте обнаружена радиация
В Сумгайыте обнаружена радиация.
Как сообщает местное бюро АПА, источник радиации был обнаружен на территории одного из заводов на Металлургической улице.
На территорию привлечены сотрудники МЧС, Сумгайытского городского управления полиции и Министерства экологии и природных ресурсов. Территория оцеплена.
Отметим, что радиация обнаружена на глубине 4 м на одном из заводов. Рабочие и лица, проживающие в окрестностях завода, эвакуированы.
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