В Губе столкнулись 3 автомобиля

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано у села Алексеевка на дороге Губа-Хачмаз.

Столкнулись три автомобиля, после ДТП одна из машин загорелась.

По предварительной информации, погибли два человека.

Выясняются обстоятельства происшествия.