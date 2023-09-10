https://news.day.az/society/1596645.html В Губе столкнулись 3 автомобиля - есть погибшие
В Губе столкнулись 3 автомобиля - есть погибшие
В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано у села Алексеевка на дороге Губа-Хачмаз.
Столкнулись три автомобиля, после ДТП одна из машин загорелась.
По предварительной информации, погибли два человека.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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