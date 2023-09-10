Будет ли и завтра ветренно в Баку?

По данным на 21:00 10 сентября, сильный ветер, наблюдавшийся на территории страны, с вечера в регионах постепенно ослабел до 7-12 м/с.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость северо-западного ветра достигала 26-30 м/с. По данным станции "Нефт дашлары", высота волн в море составила 4,5 метра.

В Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском и Лерикском районах периодически шли ливни. В настоящее время температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до 20 градусов тепла, в низменных районах - 23-25 градусов, в горных районах 8-13 градусов тепла.

Ветреная погода сохранится в Баку и на Абшеронском полуострове до утра 11 сентября.