Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
5. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".
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