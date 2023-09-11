Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "‎20 Января"‎;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "‎20 Января"‎ в направлении центра;

4. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

5. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "‎20 Января"‎.