Температура опустилась ниже климатической нормы
По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики на 11 сентября, сильный ветер, наблюдавшийся на территории страны, с утра ослаб.
Как сообщили в понедельник Day.Az в ведомстве, в некоторых местах наблюдались молнии, периодически шел ливень.
Количество осадков составило до 31 мм в Астаре, 21 мм в Лянкяране, 9 мм в Ярдымлы, 4 мм в Гусаре, Гахе (Сарыбаш), Нахчыване, Шахбузе, Ордубаде, Агдаме, Балакене, Губе, Бейлагане, Имишли, Джафархане и Билясуваре.
В Лерике и Грызе наблюдался туман.
Максимальная температура воздуха в Баку оказалась на 2,5 градуса ниже климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове она составила 23 градуса, в Нахчыванской АР - 26-30 градусов, в Центрально-Аранском экономическом районе - 25-29 градусов, в горных районах - 17 градусов.
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