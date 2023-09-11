https://news.day.az/society/1596722.html Сколько школ отремонтировали в Баку?
Сколько школ отремонтировали в Баку?
В этом году завершен ремонт 50 общеобразовательных и 30 дошкольных образовательных учреждений города Баку.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции бакинских педагогов.
По ее словам, также капитально отремонтированы 1 школа и 5 детских садов.
"Наши школы готовы к новому учебному году", - добавила М.Велиева.
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