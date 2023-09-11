Сколько школ отремонтировали в Баку?

В этом году завершен ремонт 50 общеобразовательных и 30 дошкольных образовательных учреждений города Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции бакинских педагогов.

По ее словам, также капитально отремонтированы 1 школа и 5 детских садов.

"Наши школы готовы к новому учебному году", - добавила М.Велиева.

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