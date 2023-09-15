В Азербайджане отмечается «День знаний»

15 сентября в учебных заведениях Азербайджана отмечается "День знаний".

Как сообщает Day.Az, согласно приказу, подписанному министром науки и образования Эмином Амруллаевым в связи с началом 2023/2024 учебного года во всех видах общеобразовательных учреждений страны (за исключением преподавания образовательных программ, аккредитованных на международном уровне) учебный год начнется 15 сентября 2023 года, завершится 14 июня 2024 года.

В 2023/2024 учебном году первый урок в общеобразовательных учреждениях будет посвящен теме "Гейдар Алиев - спаситель и основатель Азербайджана".

Согласно приказу Министерства науки и образования Азербайджанской Республики об утверждении учебных программ общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год, учебный год делится на два полугодия: первое полугодие - 15 сентября - 26 января; второе полугодие - 1 февраля - 14 июня.

В учебном году будет 5 дней осенних (16-20 ноября) и 5 дней зимних каникул (27-31 января). Также будут дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая) для учащихся начальных классов.

В 2023-2024 учебном году количество учащихся составит 2,1 млн., а количество сотрудников учебных заведений - 300 тыс. человек. Из них 220 тыс. человек будут учиться и работать в учебных заведениях дошкольного образования, 1,6 млн. человек - в учебных заведениях общего образования, 33 тыс. человек - в учебных заведениях профессионального образования, 60 тыс. человек - в учебных заведениях среднего образования, 220 тыс. человек - в высших учебных заведениях.

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, будет обучаться 481 131 учащийся.

Прогнозируется, что в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку (УОГБ), в I классе будут учиться 40 500 учащихся, в IX классе - 41 016 учащихся, в X классе - 31 300 учащихся, в XI классе - 26 887 учащихся, в XII классе - 130 учащихся. Ожидается, что в дошкольные образовательные учреждения, действующие в подчинении УОГБ, будут привлечены 34 995 детей, а в дошкольные группы общеобразовательных учреждений - около 23 000 пятилетних детей. В 2023-2024 учебном году в общеобразовательных учебных заведениях, находящихся в подчинении УОГБ, будут работать 28 498 педагогов, а в дошкольных образовательных учреждениях - 4 375 педагогов-воспитателей. Отметим, что в подчинении УОГБ действуют 310 общеобразовательных школ, 3 специальные общеобразовательные школы и 5 очно-заочных вечерних школ, всего 318 школ и 344 дошкольных образовательных учреждения.

Напомним, Министерство науки и образования обнародовало информацию о ходе строительства и ремонта учебных заведений в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению":

В средней общеобразовательной школе №1 города Шуша на 960 ученических мест в настоящее время ведутся завершающие отделочные работы.

В школе на 176 ученических мест в селе Забух завершаются восстановительные работы и капитальный ремонт.

В средней школе №1 города Агдам на 960 ученических мест ведутся строительные работы.

В полной средней школе имени академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест в городе Джабраил при поддержке спонсора ведутся строительные работы.

В Шушинском реальном училище идет подготовка к восстановительным работам. В полных средних школах на 960 ученических мест в городах Зангилан и Кяльбаджар ведется подготовка к строительным работам. Для средней школы на 600 ученических мест в Губадлы будет начата подготовка проектно-сметной документации.

В яслях-детсаде на 160 мест в городе Агдам, в Физулинском профессионально-техническом лицее ведется подготовка к строительству.

Ведется подготовка к проектированию строительства яслей-детского сада №2 на 160 мест в городе Агдам, общеобразовательной средней школы №2 на 960 мест и яслей-детского сада на 160 мест в городе Зангилан.