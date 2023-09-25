Близ Ханкенди будет создан полевой госпиталь, где будут работать медики азербайджанского и армянского происхождения

25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча между ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамином Мамедовым и представителями армянских жителей Карабаха, передает Day.Az.

Было предложено, чтобы медицинские услуги в полевом госпитале, который предлагается создать недалеко от города Ханкенди или в направлении Ходжалы, оказывались совместно медицинским персоналом азербайджанского и армянского происхождения. Также было предложено создать мобильную службу обеспечения питанием совместно азербайджанским и армянским служебным персоналом.

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