Принята итоговая декларация II заседания министров сельского хозяйства ОТГ

Принята итоговая декларация II заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании председательствовали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Выступая на мероприятии, Меджнун Мамедов сказал, что со времени Нахчыванского саммита 2009 года Организация тюркских государств прошла большой путь развития. Говоря о том, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил укрепление связей со странами ОТГ во всех сферах одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана, министр отметил, что сегодня ОТГ превратилась в мощную организацию, признанную в глобальном масштабе, охватывающую большую географию с населением около 160 миллионов человек.

Было отмечено, что на страны-члены ОТГ приходятся 6,1 процента в общем объеме мировых ресурсов сельскохозяйственных земель, в том числе 3,9 процента пахотных земель, 2,2 процента в мировом производстве сельскохозяйственной продукции и 2 процента в экспорте сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции.

На заседании министров обсуждались возможности расширения сотрудничества между государствами-участниками в области сельского хозяйства, увеличения торгового оборота, реализации проектов, представляющих взаимный интерес. Выступившие на заседании спикеры отметили, что тюркские государства имеют широкий потенциал для сотрудничества по всем направлениям сельского хозяйства.

Странам-членам организации были представлены предложения азербайджанской стороны относительно создания единой цифровой агро-информационной платформы тюркских государств, совместного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции под брендом ОТГ. Была достигнута договоренность о проведении работ в данном направлении. Предложение азербайджанской стороны выбрать сельскохозяйственную столицу стран ОТГ также было воспринято положительно. До следующего заседания министров сельского хозяйства ОТГ Губа была объявлена столицей сельского хозяйства стран ОТГ. Также была достигнута договоренность о проведении очередного заседания министров сельского хозяйства ОТГ в Казахстане.

В завершение мероприятия была принята итоговая декларация II заседания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств. В документе основными направлениями дальнейшего сотрудничества государств-членов ОТГ определены увеличение товарооборота по сельскому хозяйству и продовольствию, стимулирование взаимных инвестиций, передача современных технологий в аграрной сфере, взаимный обмен передовым опытом, эффективное управление земельными и водными ресурсами, продвижение системы сельскохозяйственного страхования и другие сферы.