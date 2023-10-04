Монастырь Гянджасар подвергся армянскому вандализму во время оккупации

Знаменитый Гянджасарский монастырь, возведенный на горе в селе Венгли Кяльбаджарского района, на левом берегу реки Хачын, является одним из самых выдающихся памятников христианской архитектуры Кавказской Албании. Из надписей на стене монастыря становится известно, что этот памятник был построен внуком албанского князя Беюк Гасана, сыном Вахтанга Гасаном Джалалом Довле и его матерью Хорише-хатун в 1216-1238 годах.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана, во время оккупации памятник подвергся армянскому вандализму. Вопреки нормам и принципам международного права, страна-оккупант провела незаконные "ремонтно-реставрационные" работы на памятнике архитектуры.