https://news.day.az/society/1603849.html Сбросившие шину на проезжую часть подростки задержаны - ФОТО - ВИДЕО
Сбросившие шину на проезжую часть подростки задержаны - ФОТО - ВИДЕО
Изучены кадры, на которых запечатлено, как в поселке Локбатан Гарадагского района Баку на внешнюю кольцевую дорогу с холма скидывается автомобильная покрышка.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции были выявлены лица, создавшие реальную угрозу жизни и имуществу участников дорожного движения. Лица, совершившие указанное деяние - Гасанов Седреддин 2006 года рождения и Гусейнли Пюнхан 2007 года рождения задержаны и доставлены в полицию.
По данному факту продолжается расследование.
По итогам расследования, общественно-опасному деянию будет дана правовая оценка.
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