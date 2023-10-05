Сбросившие шину на проезжую часть подростки задержаны

Изучены кадры, на которых запечатлено, как в поселке Локбатан Гарадагского района Баку на внешнюю кольцевую дорогу с холма скидывается автомобильная покрышка.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции были выявлены лица, создавшие реальную угрозу жизни и имуществу участников дорожного движения. Лица, совершившие указанное деяние - Гасанов Седреддин 2006 года рождения и Гусейнли Пюнхан 2007 года рождения задержаны и доставлены в полицию.

По данному факту продолжается расследование.

По итогам расследования, общественно-опасному деянию будет дана правовая оценка.