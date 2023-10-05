В Геранбое легковушка врезалась в буйвола,
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В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Гангервенд.

Легковой автомобиль врезался в выбежавшего на дорогу буйвола.

В результате аварии шесть человек госпитализированы с травмами.

Имена пострадавших:

Разим Гулиев (1982);

Немат Ширинов (1974);

Угур Мехтиев (2005);

Алиса Ширинова (1978);

Махира Гулиева (1954);

Али Гулиев (2017).

По факту проводится расследование.