https://news.day.az/society/1603872.html В Геранбое легковушка врезалась в буйвола, много пострадавших
В Геранбое легковушка врезалась в буйвола, много пострадавших
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Гангервенд.
Легковой автомобиль врезался в выбежавшего на дорогу буйвола.
В результате аварии шесть человек госпитализированы с травмами.
Имена пострадавших:
Разим Гулиев (1982);
Немат Ширинов (1974);
Угур Мехтиев (2005);
Алиса Ширинова (1978);
Махира Гулиева (1954);
Али Гулиев (2017).
По факту проводится расследование.
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