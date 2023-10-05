https://news.day.az/society/1603886.html Как долго продлится нестабильная погода?
Как долго продлится нестабильная погода?
Нестабильная, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до полудня 5 октября.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы. Отмечается, что 6 октября ожидается стабильная погода, в большинстве районов осадков в основном не будет.
Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
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