Как долго продлится нестабильная погода?

Нестабильная, дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до полудня 5 октября.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы. Отмечается, что 6 октября ожидается стабильная погода, в большинстве районов осадков в основном не будет.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.