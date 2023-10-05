Международный аэропорт Гейдар Алиев и МЧС провели совместные учения

В целях улучшения эффективности мер безопасности, внедряемых в Международном аэропорту Гейдар Алиев, оперативного реагирования на задачи, стоящие перед структурными подразделениями в случае чрезвычайных ситуаций, повышения практических навыков персонала в этой области и дальнейшего укрепления взаимодействия государственных учреждений по аварийно-спасательным работам совместно со Спасательной службой особого риска МЧС были проведены специальные учения, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сценарию учений, была симулирована операция на основе полученной условной информации о размещении "взрывчатого вещества" в пассажирском и грузовом терминалах бакинского аэропорта.

Так, к месту условного происшествия были направлены сотрудники Главного управления авиационной безопасности ЗАО AZAL, оснащенные необходимым оборудованием, а также пожарно-спасательные подразделения, личный состав Спасательной службы особого риска, специально обученные собаки и медицинский персонал.

После эвакуации находившихся на территории людей на безопасное расстояние в ходе поисковых мероприятий с использованием специально обученных собак, в пассажирском и грузовом терминалах аэропорта были обнаружены чемоданы, представляющие собой условно подозрительные предметы.

В результате проверки было подтверждено наличие в этих чемоданах "взрывоопасных веществ".

Было принято решение безопасно вывезти обнаруженные "взрывоопасные вещества" с территории и уничтожить их на специальном полигоне для утилизации.

Задачи, поставленные в ходе проведенных учений, были успешно достигнуты.