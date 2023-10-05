Дороги в Лачине почти готовы к эксплуатации

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана качественно и быстрыми темпами реализует проект восстановления внутренних дорог города Лачин.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве, реконструкция внутренних дорог города Лачина протяженностью около 70 км предусматривает восстановление центральных улиц и внутриквартальных дорог. Ширина улиц и внутриквартальных дорог составляет от 4 до 11 метров.

В рамках проекта демонтируется негодное покрытие, в необходимых местах выкапывается непригодный грунт, после чего производится обратная засыпка с использованием пригодных материалов, строится новое дорожные полотно и основание. На те участки, где готово дорожное основание, укладывается новое асфальтобетонное покрытие необходимой толщины. Перечисленные работы на многих улицах и дорогах уже завершены.

Строительно-восстановительные работы проводятся в соответствии со "Строительными нормами и правилами" под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время. Для этого на этот участок привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

С восстановлением внутренних дорог Лачина на территории города создается современная дорожная инфраструктура, обеспечивающая комфортное передвижение проживающего здесь населения и гостей города.