Участники Астронавтического конгресса побывали в Комитете по работе с диаспорой

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с известными учеными и специалистами, представляющими азербайджанскую диаспору на проходящем в Баку 74-м Международном астронавтическом конгрессе, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Ученым, успешно представляющим Азербайджан в зарубежных странах и нашу диаспору на конгрессе, была выражена признательность, состоялся обмен мнениями о значении грандиозного мероприятия, в котором они принимают участие.

Отмечено, что по поручению Президента Ильхама Алиева еще более интенсифицированы связи с азербайджанскими общинами за рубежом, по линии комитета в зарубежных странах организуются специализированные форумы и встречи по различным сферам, в том числе форумы азербайджанских ученых. Гости были подробно проинформированы об осуществляемой комитетом программе "Привлечение умов", подчеркнуто, что данная программа играет серьезную роль в привлечении знаний и умений авторитетных азербайджанских ученых за рубежом к развитию нового поколения.

Гости поблагодарили за организацию Международного астронавтического конгресса и обеспечение их участия в этом престижном мероприятии, сказали, что сделают все возможное во имя развития науки. Отметив, что "хотя и живем за рубежом, тем не менее, мы рядом с Азербайджаном, основа всех наших успехов была заложена в этой стране", они высказали свои чувства любви к родине и признательности ей.

Отметим, что представители диаспоры, принимавшие участие во встрече, - это лица, добившиеся больших успехов в своих сферах. Так, проф., д-р Назим Мурадов, представляющий на Международном астронавтическом конгрессе наших ученых за рубежом, является руководителем группы водородной энергетики во Флоридском центре солнечной энергии Университета Центральной Флориды. Как член исследовательской группы NASA, он принимал участие в изготовлении уникального водородного сенсора, успешно прошедшего испытание в ходе миссии "Space Shuttle Endeavour" Космического управления, а команда, в которой был представлен видный ученый, была удостоена премии R&D100.

Профессор Стамбульского торгового университета Абдулла Софиев, известный ученый в области механики и аэрокосмической инженерии, является одним из первых азербайджанцев, вошедших в 2019-2020 годах в число 100 самых авторитетных ученых мира в своей сфере, индекс Н которого в SCOPUS составляет 42.

Профессор факультета аэронавтики и космонавтики Стамбульского технического университета Чингиз Гаджиев избран действительным членом Международной академии навигации и управления движением, он вошел в список "Самых авторитетных ученых мира", составленный Стэнфордским университетом.

Руководитель азербайджанской общины Флориды Эсмира Байрамова является менеджером знаменитой компании "Capella Space".

На встрече состоялось вручение известному ученому Назиму Мурадову медали "Tерегги", которой он был награжден главой государства.

Отметим, что расширение в последние годы связей с азербайджанскими учеными, проживающими в зарубежных странах, является логичным результатом создания богатой информационной базы, связанной с нашими учеными, реализации комитетом специальных проектов в этой области, организации в различных странах научных конференций и форумов с участием азербайджанских и зарубежных ученых.