Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем 19-24°.

Атмосферное давление опустится с 767 мм. рт. ст. до 764 мм. рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем 50-60 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Западный ветер в некоторых восточных районах усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 20-25° тепла, в высокогорье ночью до 5° мороза, днем 8-13° тепла.