Когда Азербайджан перейдет на систему электронных рецептов?

Согласно изменению в закон "О лекарственных средствах", в рецептах предусмотрено указывать состав, а не названия лекарств.

В ответ на запрос Trend в четверг в Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ) министерства здравоохранения Азербайджана сказали, что отпуск некоторых лекарств из аптек может осуществляться только по рецепту, передает Day.Az.

Было отмечено, что при назначении таких лекарств врачи должны указывать только действующее вещество и состав, а не их торговое название.

"Соответствующие изменения внесены в закон "О лекарственных средствах". Согласно этим изменениям, переход на систему электронных рецептов в стране планируется с 1 января 2024 года", - говорится в сообщении ЦАЭ.

Было подчеркнуто, что ЦАЭ проводит соответствующие проверки в аптеках.

"В ходе проверок осуществляются строгие меры контроля за отпуском лекарственных средств, особенно рецептурных лекарств. При выявлении нарушений законодательства принимаются соответствующие меры в соответствии с требованиями законодательства. Ещё раз доводим до сведения граждан, что при выявлении фактов неправильно выписанных рецептов они могут обратиться по номерам "горячей линии" Центра аналитической экспертизы минздрава, в секторе "единого окна" Центра или в разделе "обращения" на сайте www.pharma.az, - сказали в ЦАЭ.