Синоптики предупреждают водителей

6 октября, преимущественно в ночные и утренние часы, на некоторых участках автодорог в горных и предгорных районах Азербайджана вероятно ограничение видимости до 500-1000 м.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов АР.