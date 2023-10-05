https://news.day.az/society/1604042.html Синоптики предупреждают водителей - будьте осторожны!
Синоптики предупреждают водителей - будьте осторожны!
6 октября, преимущественно в ночные и утренние часы, на некоторых участках автодорог в горных и предгорных районах Азербайджана вероятно ограничение видимости до 500-1000 м.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов АР.
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