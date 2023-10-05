Обеспечена экстрадиция в Азербайджан еще одного лица, объявленного в международный розыск.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили Day.Az, что в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года и Конвенции о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года, ходатайство Генпрокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Махмудзаде Чингиза Акифа оглу было удовлетворено компетентными органами Грузии.

Согласно информации, были выявлены обоснованные подозрения в совершении Чингизом Махмудзаде повторного мошенничества с причинением значительного ущерба и принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск в связи с уклонением от следствия.

Махмудзаде был доставлен в страну из Грузии 5 октября в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы министерства юстиции.