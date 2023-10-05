https://news.day.az/society/1604089.html В Нахчыване создан новый госфонд
В Нахчыване создан новый госфонд
Создан Государственный фонд охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал приказ.
Утверждено Положение о фонде, созданном с целью рационального использования природных ресурсов, восстановления минерально-сырьевой базы, обеспечения охраны окружающей среды и зеленых насаждений.
Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики и министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики должны решить вопросы, вытекающие из настоящего приказа.
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