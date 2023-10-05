https://news.day.az/society/1604093.html В Ханкенди собор и церковь охраняются сотрудниками азербайджанской полиции - ВИДЕО
В Ханкенди собор и церковь охраняются сотрудниками азербайджанской полиции - ВИДЕО
Монастырь Амарас в селе Джутджу Ходжавендского района Азербайджанской Республики, Гандзасарский монастырь в селе Венгли Кяльбаджарского района, а также 1 собор и 1 церковь, расположенные в городе Ханкенди, охраняются сотрудниками МВД Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, во всех регионах, входящих в Карабахский экономический район, безопасность и охрану материальных и культурных образцов - памятников обеспечивают сотрудники полиции.
Охрана памятников на указанной территории ведется постоянно.
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