В Ханкенди собор и церковь охраняются сотрудниками азербайджанской полиции

Монастырь Амарас в селе Джутджу Ходжавендского района Азербайджанской Республики, Гандзасарский монастырь в селе Венгли Кяльбаджарского района, а также 1 собор и 1 церковь, расположенные в городе Ханкенди, охраняются сотрудниками МВД Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, во всех регионах, входящих в Карабахский экономический район, безопасность и охрану материальных и культурных образцов - памятников обеспечивают сотрудники полиции.

Охрана памятников на указанной территории ведется постоянно.