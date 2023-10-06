Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Основная и вспомогательная дороги проспекта Гейдара Алиева в направлении центра;
2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
4. Автодорога Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект в обе стороны;
6. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Круг "20 января";
8. Улица Гасан бея Зардаби, в сторону "Гялябя";
9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
12. Проспект Бабека, в сторону центра;
13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
14. Cтанция метро "Кероглу" по направлению к Аэропортовскому шоссе.
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