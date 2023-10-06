В некоторых районах страны будет приостановлена подача газа

Сегодня в Азербайджане в 5 районах ожидаются перебои в подаче газа.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами на газопроводе, ожидаются перебои в подаче газа с газораспределительных станций "Ходжасан"," Алатава", "Сулу-Тепе","Горадиз и "Ивановка", а также измерительных узлов ООО "Фарах" и "Физули Диагностика".

На время проведения ремонтных работ будет временно приостановлено газоснабжение Физулинского района (в том числе города), Исмаиллы, а также части Ясамальского, Насиминского, Бинагадинского районов столицы.