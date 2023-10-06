ГПС остановила ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

6 октября в 00:23 в результате бдительности пограничного наряда пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы "Гейтепе", расположенного в районе села Самедабад Билясуварского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств в Азербайджанскую Республику из Исламской Республики Иран.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий было выявлено и изъято 39 килограммов 658 граммов наркотических средств и 700 таблеток с психотропным содержанием метадона М-40.

Ведется расследование.